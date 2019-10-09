مريض سرطان يناشد وزيرة الصحة توفير دواء من نوع "الجليفك 400"

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رام الله - دنيا الوطنناشد المواطن ماهر محمد الدعالسة من سكان مخيم النصيرات "45عاماً"، والذي يعاني من مرض السرطان "ولوكيميا بالدم " وزيرة الصحة الدكتورة مي كيلة توفير دواء من نوع "الجليفك 400" له والمفقود من غزة منذ عدة شهور.وقال المريض الدعالسة المتزوج والاب لستة أفراد والمصاب بالمرض منذ ثلاثة شهور، أنه عولج في مصر بمستشفى معهد ناصر بناءً على تحويلة طبية، وكان الدواء من نوع "الجليفك 400" الذي يصرف له شهريا بناء عل كتاب من السفارة الفلسطينية في القاهرة والموجه للمستشفى.وأضاف المريض في رسالته التي وصلت "دنيا الوطن"، أنه مسجل لدى الجمعية الفلسطينية لرعاية مرضى السرطان، وقال:"شرط صرف الدواء لي هو وجودي في المشفى ولكن نظرا لوضعي الاقتصادي لم استطع أن أمكث طويلا وعدت إلى غزة".واستطرد: "كنت أعلم مسبقا أن الدواء غير متوفر من قبل وزارة الصحة وغير موجود في الصيدليات، وإن وجد فثمنه مرتفع جداً لهذا تواصلت مع إدارة العلاج بالخارج من أجل توفيره ولكن كلها مجرد وعودات لم تُنفذ".وأوضح المريض الدعالسة أنه لا يستطيع السفر مرة أخرى لمصر لتكملة العلاج بسبب معاناة السفر و طول مدة التسجيل والتكاليف الباهظة للسفر.وقال المريض أن أي تأخير في تناول الدواء فسيعرضه للخطر الشديد خاصة وأن الدواء الذي أحضره من مصر على وشك النفاذ لهذا استصرخ وزيرة الصحة بأن تعطي تعليماتها لتوفيره في غزة.