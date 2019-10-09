وزير الخارجية الأمريكي: حمولة ناقلة النفط الإيرانية تم تفريغها في سوريا

ناقلة نفط - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الأميركي، مارك بومبيو: إن حمولة ناقلة النفط الإيرانية، تم تفريغها في سوريا.



ودعا بومبيو الاتحاد الأوروبي، لتحميل إيران مسؤولية إفراع حمولة الناقلة "داريا" في سوريا، وفق ما نقلت قناة (العربية).



وأظهرت صور أقمار صناعية، قبل عدة أيام، أن ناقلة نفط أصغر حجماً اقتربت من ناقلة النفط الإيرانية المتوقفة قبالة ساحل سوريا، في إشارة إلى أن السفينة قد تستعد لنقل شحنتها.



وتظهر الصور التي أصدرتها شركة (ماكسار تكنولوجيز) الخميس الماضي، ناقلة جاسمين بجانب "أدريان داريا 1"، مع وجود رافعة على السفينة الأكبر.



وكانت "أدريان داريا 1"، التي كانت تعرف سابقا باسم "غريس 1" قد احتُجزت قبالة منطقة جبل طارق البريطانية في تموز/يوليو الماضي للاشتباه في خرقها عقوبات الاتحاد الأوروبي بنقل النفط إلى سوريا.



وأطلقت سلطات جبل طارق سراح الناقلة التي كانت تحمل ما قيمته 130 مليون دولار من النفط الخام، بعد أن وعدت إيران بعدم توجه السفينة إلى سوريا.



وأبحرت السفينة باتجاه الساحل السوري، ما أثار غضب بريطانيا.