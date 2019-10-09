مُسنة تناشد أهل الخير توفير دواء شهري لها

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رام الله - دنيا الوطنعندما يجتمع المرض مع ضيق الحاجة يصبح الامر اكثر إيلامًا على المرء، خصوصًا مع صعوبة توفير الدواء، وهذا ماحدث مع مواطنة مسنة من مخيم المغازي وسط قطاع غزة التي أصيبت بمرض جعل صحتها تسوء يومًا بعد يوم حيث وصف لها الأطباء دواء عليها أن تتناوله يوميا لكي يخفف عنها من الأوجاع .وقالت المرأة وهي تبكي: "مع استمرار تناولي لتلك الحبوب شعرت بتحسن ملحوظ واختفاء للآلام التي كانت تقض مضاجعي ولكني اليوم نظرا لعدم مقدرتي شراء الدواء أخشى عودة الآلام من جديد، وذلك بعد نفاذ علبتي الدواء".وأضافت في مناشدتها التي وصل "دنيا الوطن" نسخة منها، أن زوجها توفي وترك شابا معاقا عقليا: "أعينه وأخدمه وهو بحاجة مستمرة الى الرعاية ولا يوجد معيل غيري كأم"، مشيرة الى أنها في حالة عدم تناولها الدواء فلن تستطيع خدمته .ولأن الظروف المادية صعبة لتلك المواطنة فإنها تناشد أهل الخير والايادي البيضاء والدكتور الفاضل صاحب القلب الكبير وضمير الفقراء رمضان طنبورة مساعدتها لشراء الدواء شهريا.