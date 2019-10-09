رئيس الوزراء المصري: ملتزمون بالحفاظ على الحق التاريخي للقاهرة في مياه النيل
رام الله - دنيا الوطن
شدّد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي: على الالتزام بالحفاظ على الحق التاريخي لمصر في مياه النيل، لافتاً إلى أن القاهرة منفتحة على الحوار، شرط الحفاظ على حقوقها المائية.
وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (العربية): أن النيل مصدر المياه الوحيد والقضية ليست موضوع كهرباء، مؤكداً أن الحكومة المصرية تقر بأحقية دول حوض النيل، بالاستفادة دون تجاوز حقوق القاهرة.
وتابع: كل مؤسسات الدولة ملتزمة أمام الشعب بحق مصر فى مياه النيل.
شدّد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي: على الالتزام بالحفاظ على الحق التاريخي لمصر في مياه النيل، لافتاً إلى أن القاهرة منفتحة على الحوار، شرط الحفاظ على حقوقها المائية.
وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (العربية): أن النيل مصدر المياه الوحيد والقضية ليست موضوع كهرباء، مؤكداً أن الحكومة المصرية تقر بأحقية دول حوض النيل، بالاستفادة دون تجاوز حقوق القاهرة.
وتابع: كل مؤسسات الدولة ملتزمة أمام الشعب بحق مصر فى مياه النيل.
التعليقات