والدة إيمان أبو تبانة تُناشد الرئيس: أخرجوا ابنتي للعلاج قبل أن تموت

وجهت والدة المريضة إيمان فتحي أبو تبانة، مناشدة للرئيس عباس، تُطالب خلالها إخراج ابنتها من غزة للعلاج.





وقالت والدة المريضة في رسالتها التي وصلت "دنيا الوطن": "تبرعت لإيمان بكليتي منذ 10 سنوات، لكنها منذ شهرين بدأت تعانى من ضعف فى الدم، حيث وصلت نسبة الدم لديها إلى 4.8".





وأضافت: "أيضا حدث عندها زلال واصفرار فى الوجه وانحباس فى البول منذ 5 أيام، ونتج عن ذلك انتفاخ في أنحاء جسدها مع ارتفاع فى ضغط الدم وصل الى 180/130، وهي الآن تصارع الموت".



ووجهت رسالتها للرئيس عباس: "ابنتي لم تر يوماً سعيداً في حياتها بسبب هذا المرض، لذلك نرجو من الرئيس إيعاز الجهات المختصة العمل على اخراجها من قطاع غزة فوراً اليوم قبل الغد، ونناشد رئيس الوزراء السيد/ محمد اشتيه ووزيرة الصحة مي كيلة، العمل على تسريع إخراج إيمان من غزة لتلقى العلاج فى الداخل المحتل".











رام الله - دنيا الوطن