قطر تقدم تسهيلات للحصول على تأشيرات الدخول وإجراءات العمل

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت السلطات القطرية، تقديم تسهيلات جديدة للوافدين إلى البلاد فيما يخص الحصول على تأشيرة الدخول وإجراءات العمل.



جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزارتي الداخلية والتنمية الإدارية، الأربعاء، بالعاصمة الدوحة، حول تحديث القوانين واللوائح المنظمة للوافدين وسوق العمل.



وقال محمد أحمد العتيق، مدير عام الجوازات بوزارة الداخلية: إنه سيتم العمل بالإجراءات الجديدة قريباً، المتمثلة في السماح لأبناء المقيمين بالعمل في القطاع الخاص، دون الحاجة لنقل إقامتهم على تلك الشركات، وإبقاء كفالاتهم على رب الأسرة.



وأشار إلى أنه سيتم استحداث تأشيرة جديدة للعمل المؤقت في بعض المهن والوظائف، تلبي متطلبات سوق العمل وتخلق بيئة مناسبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وفق ما نقل موقع (يني شفق) العربية.



وكشف العتيق عن استحداث تأشيرة عمل مؤقتة من شهر لغاية ستة أشهر، إضافة إلى تخفيض 20% من رسوم الخدمات الالكترونية.



وأفاد بأنه سيتم منح تأشيرة العمل المؤقتة للشركات الخاصة والمؤسسات التجارية، وغيرها من جهات العمل المرخصة بالدولة، لتأدية بعض الأعمال الطارئة أو المؤقتة أو الموسمية.



وستكون مدة التأشيرة ورسومها لمدة شهر (سفرة واحدة) 300 ريال (82.4 دولار)، ولمدة شهرين (سفرة واحدة) 500 ريال (137.3 دولار)، ولمدة ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر (لعدة سفرات) 200 ريال (54.9 دولار) شهرياً.



ويزيد عدد الوافدين في قطر عن 2.1 مليون نسمة، من قرابة 100 جنسية حول العالم، ويمثلون 88% من التركيبة السكانية في البلاد، معظمهم من جنسيات آسيوية.



وارتفع عدد الزوار والوافدين إلى دولة قطر خلال الـ8 الأشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 11.4% على أساس سنوي إلى 1.346 مليون زائر، حسب بيانات رسمية.