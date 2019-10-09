شؤون فلسطينية

محمد مطر يُناشد الرئيس: 9 سنوات بدون دخل بعد قطع راتبي فجأة

محمد مطر يُناشد الرئيس: 9 سنوات بدون دخل بعد قطع راتبي فجأة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وجه المواطن محمد عيسى حمودة مطر مناشدة إلى الرئيس عباس، لإعادة راتبه المقطوع.

وقال مطر الذي يحمل هوية رقم/952087872، ويعيل أسرة من 6 أفراد: "عملت موظف بطالة دائمة في وزارة الزراعة منذ عام 1995، وفوجئت بقطع راتبي في مايو 2010 بعد 15 عاما قضيتها كموظف بطالة، دون ابداء أي أسباب".

وأضاف مطر: "ما حدث معي قتلني، ومنذ 9 سنوات لا أجد مصدر رزق لأعيل أسرتي وأوفر احتياجاتها، ووزارة الشئون الاجتماعية ترفض منحي أي مساعدة لأنني أظهر لديهم  مسجلا في البرنامج كموظف".

وناشد مطر الرئيس: "قد تقطعت سبل العيش بي وبأبنائي وبتنا نحيا ظروفا إنسانية بائسة جداً، لذا أرجو من سيادتكم التكرم بعطفكم و اعطاء توجيهاتكم الكريمة بإعادتي على قيود الوزارة و إعادة راتبي المقطوع كي أتمكن و أسرتي من الحياة الكريمة

للتواصل/ 0599921628

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