أردوغان لـ "بوتين": العملية التركية في سوريا ستجلب "السلام والاستقرار"
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن العملية العسكرية التركية في شرق الفرات، ستساهم في إحلال السلام والاستقرار في سوريا، وتمهد الطريق لحل سياسي في البلاد.
وأضاف خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: أن حماية حقوق ومصالح الشعب السوري هي عنصر رئيسي بالنسبة لتركيا، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).
وكان رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، قال: إن بلاده ليس لديها هدف في شمال شرقي سوريا سوى القضاء على التهديد الذي يحدق بمواطنيها منذ أمد طويل، وإنقاذ السكان المحليين من أيدي "العصابات المسلحة".
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن العملية العسكرية التركية في شرق الفرات، ستساهم في إحلال السلام والاستقرار في سوريا، وتمهد الطريق لحل سياسي في البلاد.
وأضاف خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: أن حماية حقوق ومصالح الشعب السوري هي عنصر رئيسي بالنسبة لتركيا، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).
وكان رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، قال: إن بلاده ليس لديها هدف في شمال شرقي سوريا سوى القضاء على التهديد الذي يحدق بمواطنيها منذ أمد طويل، وإنقاذ السكان المحليين من أيدي "العصابات المسلحة".
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