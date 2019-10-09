أردوغان لـ "بوتين": العملية التركية في سوريا ستجلب "السلام والاستقرار"

الرئيس التركي رجب طيب آردوغان

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن العملية العسكرية التركية في شرق الفرات، ستساهم في إحلال السلام والاستقرار في سوريا، وتمهد الطريق لحل سياسي في البلاد.



وأضاف خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: أن حماية حقوق ومصالح الشعب السوري هي عنصر رئيسي بالنسبة لتركيا، وفق ما نقلت وكالة (الأناضول).



وكان رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، قال: إن بلاده ليس لديها هدف في شمال شرقي سوريا سوى القضاء على التهديد الذي يحدق بمواطنيها منذ أمد طويل، وإنقاذ السكان المحليين من أيدي "العصابات المسلحة".