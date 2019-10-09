الوفد الطبي المصري يصل مجمع الشفاء لإجراء العمليات الجراحية





رام الله - دنيا الوطنبدأ وفد طبي مصري برئاسة المستشار الدكتور هشام فرهود استشاري جراحة العظام، إجراء عمليات جراحية في مستشفى الشفاء غرب غزة.وضم الوفد، في تصريح وصل "دنيا الوطن"، عدة تخصصات منها جراحة العظام والقلب والجراحة العامة والكلى.ويقدم المشفى خدماته لنصف مليون مريض سنوياً، ويقدّم خدمات الجراحة والولادة وجراحة الباطنة والقلب المفتوح والعظام المتقدّمة والكلى، كما وأنقذ وأسعف آلاف الفلسطينيين من جرحى مسيرة العودة وكسر الحصار".