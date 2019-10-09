شؤون فلسطينية

وزير الأشغال يبحث مع نظيره المصري التعاون بقطاعات الإسكان وإعادة إعمار غزة

وزير الأشغال يبحث مع نظيره المصري التعاون بقطاعات الإسكان وإعادة إعمار غزة
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الأشغال العامة والإسكان، الدكتور محمد زيارة، اليوم، مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، د. عاصم الجزار، التعاون المشترك في قطاعات الإسكان والطرق وإعادة إعمار غزة ومحطات تحلية المياه.

جاء ذلك، خلال إاجتماع الطرفين في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار زيارة الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد اشتية للقاهرة، برفقة وفد وزاري، لعقد اتفاقيات وتحقيق التعاون في مختلف القطاعات، وذلك في إطار سياسة الحكومة، وسعيها للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال.

وبحث زيارة مع نظيره المصري التعاون في مجال الإسكان الميسر والاستفادة من التجربة المصرية في عمل مشاريع إسكانية موجهة للأسر محدودة الدخل، وكذلك إنشاء مدن وتجمعات سكانية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، وأيضاً الاطلاع على التجربة المصرية في إنشاء الطرق والجسور.

وتم التطرق أيضاً إلى قضية تسهيل إدخال مواد البناء لقطاع غزة، وتسهيل تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار. 

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