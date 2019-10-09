إسرائيل ومصر يمنعان عبوره.. مريض سرطان يُناشد الرئيس إنقاذ حياته

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رام الله - دنيا الوطن

وجهت عائلة المريض فهد عماد عفانة، مناشدة إلى الرئيس عباس، ووزيرة الصحي مي كيله، ورئيس الهيئة العامة للشئون المدنية الوزير حسين الشيخ، بإنقاذ حياة ابنهم المُصاب بسرطان الدم.



وقالت العائلة في مناشدتها التي وصلت "دنيا الوطن": "لم يتمكن ابننا من السفر لمستشفيات الضفة بسبب مماطلة الجانب الإسرائيلي الذي يرفض إدخاله عبر معبر إيرز، فلجأنا إلى السفر عبر معبر رفح البري، إلا أن الجانب المصري أيضاً رفض إدخاله لمصر للعلاج".



ووجهت العائلة ندائها للرئيس ووزير الصحة ولرئيس هيئة الشئون المدنية من أجل العمل على منح ابنهم المريض تغطية مالية وموعد عاجل من المستشفيات الاسرائيلية وتصريح للمرور عبر معبر ايرز من اجل استكمال علاج المريض، وتغطية تكاليف ونفقات العلاج.