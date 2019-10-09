البريد الفلسطيني يحتفل باليوم العالمي للبريد

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رام الله - دنيا الوطن

احتفل البريد الفلسطيني، اليوم الأربعاء، باليوم العالمي للبريد، الذي يصادف التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، ويتزامن مع الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد البريدي العالمي عام 1874.



ونظم البريد الفلسطيني بهذه المناسبة عدة فعاليات في كافة المكاتب الرئيسية والفرعية في مختلف محافظات الوطن، والتي بدأت بتوجه عدد من طلاب المدارس لمكاتب البريد وتقديم شرح واف للطلاب حول آلية عمل البريد واقسامه وتوزيع "بروشورات" خاصة بالبريد، وتوج البريد هذه المناسبة بختم خاص لجميع الرسائل الواردة تحمل شعار اليوم العالمي للبريد.



وقال القائم بأعمال مدير عام البريد، خضر قب، في تصريح وصل "دنيا الوطن" إن البريد الفلسطيني أحد رموز السيادة الوطنية، التي نرسل من خلاله رسالة للعالم أننا هنا، وعنواننا الدائم فلسطين، وكشف عن استقبال البريد لما يزيد عن نصف مليون مادة بريدية من الخارج منذ بداية عام 2019.



وأوضح أن من ضمن المواد البريدية ما يعادل 190 ألف مادة بريدية مسجلة و340 ألف مصنف ضمن البريد العادي "لا يحمل رقم تتّبع" واردة من الخارج، إضافة إلى ما يزيد عن 240 إرسالية "شحنة بريدية" صادرة من خلال مطار الملكة علياء في الأردن.



وأكد أن البريد الفلسطيني يضم 350 موظفاً وهو أكبر الإدارات التابعة لوزارة الاتصالات، ويتم العمل وبشكل حثيث لتطويره وأتمتة خدماته، وأنه وبفضل دعم الحكومة يجري العمل على صيانة وتأهيل مكاتب البريد والعمل على افتتاح أخرى، كما تم تطوير وسائل النقل في البريد لضمان وصول البريد بحالة جيدة وفي الوقت المناسب وللتخفيف من الضغط على سعاة البريد.



وتناول قب أبرز التحديات التي تواجه البريد في فلسطين، لا سيما المعيقات الإسرائيلية، ومنها احتجاز جزء من البريد القادم لفلسطين، وعدم تحويل النفقات الختامية عن البريد الوارد، والتي هي حق للبريد الفلسطيني.