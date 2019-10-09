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الخارجية السورية: السلوك "العدواني" لنظام أردوغان يُظهر بجلاء الأطماع التركية في أراضينا

الخارجية السورية: السلوك "العدواني" لنظام أردوغان يُظهر بجلاء الأطماع التركية في أراضينا
الجيش التركي - ارشيف
رام الله - دنيا الوطن
أدانت سوريا بأشد العبارات ما وصفتها "النوايا العدوانية" للنظام التركي والحشود العسكرية على الحدود السورية، مؤكدة أنها تشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي، ومجددة تصميمها على التصدي لـ "العدوان" التركي بكافة الوسائل المشروعة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات التصريحات الهوجاء والنوايا العدوانية للنظام التركي والحشود العسكرية على الحدود السورية التي تشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وخرقاً سافراً لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد جميعها على احترام وحدة وسلامة وسيادة سورية".

وأضاف المصدر: أن السلوك "العدواني" لنظام أردوغان يُظهر بجلاء الأطماع التوسعية التركية في أراضي الجمهورية العربية السورية، ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة وما يدعيه النظام التركي بخصوص أمن الحدود يكذبه إنكار هذا النظام وتجاهله لاتفاق أضنة الذي يمكن في حال احترام والتزام حكومة أردوغان به من تحقيق هذا الشيء.

وتابع المصدر: أن الجمهورية العربية السورية تحمل بعض التنظيمات الكردية مسؤولية ما يحصل نتيجة ارتهانها للمشروع الأميركي وقد سبق تنبيهها مراراً خلال اللقاءات التي عقدت معها إلى مخاطر هذا المشروع وألا يكونوا أدوات في خدمة السياسة الأميركية ضد وطنهم إلا أن هذه التنظيمات أبت إلا أن تكون أدوات بيد الغرباء.

وشدّد المصدر على أن الجمهورية العربية السورية إذ تعيد التأكيد على حرمة وسيادة وسلامة أراضيها فإنها تجدد التصميم والإرادة على التصدي لـ "العدوان" التركي بكافة الوسائل المشروعة وتشدد على أنها على استعداد لاحتضان أبنائها الضالين إذا عادوا إلى جادة العقل والصواب بما يضمن الحفاظ على سلامة ووحدة سورية أرضاً وشعباً.

وختم المصدر تصريحه بالقول إن سورية تُذكر أنه في حال أصر نظام أردوغان على الشروع بـ "عدوانه" فإنه يضع نفسه بمصاف المجموعات الإرهابية والعصابات المسلحة ويفقده بشكل قاطع موقع الضامن في عملية أستانا ويوجه ضربة قاصمة للعملية السياسية برمتها.

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