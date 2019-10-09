شاب يُناشد أهل الخير: 300 دولار تُنقذني من السجن



وأضاف: "قمت بفتح محل، لكنه خسر بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة، وبقيت مديوناً بـ300 دولار".



وأكد الشاب أنه مهدد بالسجن، وجل ما يريده أن يقوم أحدهم بدفع المبلغ، وإيجاد عمل له يقتات منه وأسرته.



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رام الله - دنيا الوطنناشد شاب يرفض ذكر اسمه، الرئيس وأهل الخير إنقاذه من السجن، ويقول الشاب في مناشدته التي وصلت "دنيا الوطن": "تعرضت لإصابة في رأسي عام 2003، وأثرت بشكل كبير على النطق، فتركت الدراسة، لكنني لم أتعلم أي صنعة أو مهنة".