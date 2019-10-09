شؤون فلسطينية

بلدية رام الله تَحصد أعلى تصنيف لصندوق تطوير وإقراض البلديات

بلدية رام الله تَحصد أعلى تصنيف لصندوق تطوير وإقراض البلديات
رام الله - دنيا الوطن
هنأ رئيس وأعضاء مجلس بلدي رام الله، المواطنين بحصول البلدية على أعلى تصنيف لصندوق تطوير وإقراض البلديات.

وحصدت بلدية رام الله ثمار العمل الدؤوب بحصولها على تصنيف (أ ++) (A++) التصنيف الأول، الذي تحصل عليه مدينة فلسطينية كأعلى تصنيف، يعتمده صندوق تطوير وإقراض
البلديات.

وتوجه رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالتقدير العالي للفريق التنفيذي بكافة طواقمه لبلدية رام الله على بذله جهوداً عظيمة حصدت نتائجها بلدية رام الله بتحقيق تصنيف (A++)، وقدم رئيس وأعضاء المجلس البلدي هذا الإنجاز لجميع سكان
المدينة الحريصين على تطويرها، مؤكداً دوماً على الانتماء والوعي وتحمّل المسؤولية من الكلّ- مواطنين وصنّاع قرار وموظفين-، وبالتكاملية والروح الجماعية التي تحقق إنجازات جمعية ترتقي برام الله إلى مصاف المدن العصرية.

وتمكنت بلدية رام الله من الحصول على هذا الإنجاز تنفيذاً لرسالتها بان تكون بلدية ريادية ومتميزة وعادلة في توزيع خدماتها، تعمل بمهنية وشفافية مع مؤسسات المدينة كافة، على أساس الشراكة والتكامل لتقديم خدمات متميزة لسكان رام الله
وزائريها، لتحقيق رؤية رام الله مدينة متفائلة ومستدامة، وشاملة؛ فخورة بثقافتها، وتتحكم في مصيرها.

واعتمد صندوق تطوير واقراض البلديات الفلسطينية في تصنيفه على عدة بنود منها: وجود خطة استراتيجية معلنة للبلدية، خطة عمل سنوية، الإفصاح عن البيانات المالية، تكاليف الرواتب والأجور أقل من 45% من النفقات التشغيلية، العمل على توفير مساحات خضراء، تخصيص ما لا يقل عن 10% من الميزانية التشغيلية الفعلية لغرض الصيانة والتشغيل.

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