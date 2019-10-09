قتلى وجرحى في إطلاق نار أمام معبد يهودي في ألمانيا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة (بيلد) الألمانية ظهر اليوم الأربعاء: أن قتلى وجرحى سقطوا، في إطلاق نار أمام معبد يهودي في مدينة "هاله"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).
وقالت الشرطة الألمانية: إن عدد القتلى بلغ اثنين، في إطلاق النار أمام المعبد، فيما أن العملية الأمنية مستمرة.
أفادت صحيفة (بيلد) الألمانية ظهر اليوم الأربعاء: أن قتلى وجرحى سقطوا، في إطلاق نار أمام معبد يهودي في مدينة "هاله"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).
وقالت الشرطة الألمانية: إن عدد القتلى بلغ اثنين، في إطلاق النار أمام المعبد، فيما أن العملية الأمنية مستمرة.
ويحتفل اليهود في جميع أنحاء العالم اليوم بصوم "يوم الغفران".
يتبع..
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