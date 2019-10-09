قتلى وجرحى في إطلاق نار أمام معبد يهودي في ألمانيا





ويحتفل اليهود في جميع أنحاء العالم اليوم بصوم "يوم الغفران".





يتبع..







رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (بيلد) الألمانية ظهر اليوم الأربعاء: أن قتلى وجرحى سقطوا، في إطلاق نار أمام معبد يهودي في مدينة "هاله"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).وقالت الشرطة الألمانية: إن عدد القتلى بلغ اثنين، في إطلاق النار أمام المعبد، فيما أن العملية الأمنية مستمرة.