بسرعة 90 عقدة بحرية.. "الثوري الإيراني" يزيح الستار عن زوارق بحرية





وقال: سنتجه قريباً إلى تصنيع زوارق بحرية تصل سرعتها الى 100 عقدة بحرية في الساعة، وفق نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)



وأضاف تنكسيري في تصريح اليوم الأربعاء : لا يمكن التفاوض مع العدو الناكث للعهود حول القضايا المختلفة، وباستطاعتنا فقط من خلال الجاهزية التصدي للعدو.



وأوضح قائد سلاح البحرية بالحرس الثوري: أن جاهزية القوات المسلحة الايرانية قد حققت الأمن والاستقرار في منطقة الخليج الفارسي.





وأضاف: لقد بعثت ايران مرارا برسالة الى دول الخليج الفارسي مفادها أن أمن هذه المنطقة هو مسؤولية دولها، وأننا قادرون على إقامة هذا الأمن من خلال الوفاق مع الدول المجاورة في الخليج الفارسي.



واشار تنكسيري الى ان تواجد الاجانب في المنطقة قد عرض امن المنطقة الى الخطر، مضيفا: انهم (الاجانب) يسعون إلى إضفاء الشرعية على وجودهم غير المشروع بحجة انعدام الأمن، ومن ناحية أخرى يسعون الى جني الارباح من بيع الأسلحة لذلك يحاولون اشعال الحروب.



واشار الى أن أي إجراء من قبل الأجانب في منطقة الخليج الفارسي سيؤدي الى حدوث كارثة بيئية، مضيفا: تبلغ مساحة الخليج الفارسي 250 كيلومترا مربعا، ودوران المياه فيه يستغرق حوالي عاما واحدا، ونحن بحاجة الى ان نكون مستعدين لمواجهة العدو، وان ندرك أنهم لن یجلبوا الأمن لنا.



رام الله - دنيا الوطنأعلن قائد سلاح البحرية بالحرس الثوري الإيراني، الأميرال علي رضا تنكسري، إزاحة الستار عن أسرع زورق بحري محلي الصنع تصل سرعته إلى 90 عقدة بحرية في الساعة.