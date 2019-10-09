شاهد: إصابة 12 طالباً ومعلمة وسائقاً بانقلاب مركبة شرق بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، أفاد في بلاغ بوجود 20 إصابة في حادث سير على طريق التعامرة، مضيفاً: أن عشرات سيارات الإسعاف توجهت لموقع الحادث.
يتبع..
أصيب 12 طالباً ومعلمة وسائقاً بانقلاب مركبة نوع (فورد) في منطقة بيت تعمر، شرق بيت لحم.
وقالت الشرطة على لسان المتحدث باسمها، لؤي ارزيقات اليوم الأربعاء: إنها تباشر التحقيق بالحادث.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، أفاد في بلاغ بوجود 20 إصابة في حادث سير على طريق التعامرة، مضيفاً: أن عشرات سيارات الإسعاف توجهت لموقع الحادث.
يتبع..
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