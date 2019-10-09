شاهد: تشييع جثماني طفلين توفيا بانهيار كُثبان رملية عليهما وسط القطاع

وأكد الناطق باسم جهاز الدفاع المدني، رائد الدهشان، لـ"دنيا الوطن"، أن الطفلين عثر عليهما متوفيان بعد فقدانهما، وجرى نقل جثمانيهما إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء سقوطهما في حفرة قرب مسجد (فاطمة الزهراء)، بمنطقة الزهراء، وسط القطاع.







رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير غفيرة في مدينة الزهراء، وسط قطاع غزة، جثماني طفلين لقيا مصرعهما، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، إثر انهيار كثبان رملية عليهما أثناء لهوهما.وجرى انتشال جثماني الطفلين يامن الأشهب، ومراد الهواري، من داخل حفرة في منطقة الزهراء، وسط القطاع، بعد ساعات من فقدانهما.