فصائل المقاومة: يجب الالتزام بانتخابات شاملة ولن نغفر لمن يُفرط بتضحيات شعبنا





وفيما يتعلق بالأسرى، أكدت الفصائل في بيانها، أن الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، هم على رأس أولويات المقاومة، مؤكدة أنها ستنجز وعد التحرير قريباً، داعية في الوقت ذاته جماهير الشعب الفلسطيني، لتصعيد الفعاليات المساندة للأسرى داخل السجون.





وحول مسيرات العودة، أشار بيان الفصائل، إلى أن موقفها ثابت في دعم استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، حتى تحقيق أهدافها كاملة، مثمنة جهود الهيئة الوطنية العليا لقيادة المسيرة، وجهود أبناء الشعب الفلسطيني الحريصين على المشاركة الفاعلة في هذه المسيرة، وتعزيز خيار المقاومة بكافة أشكالها.







وأعربت الفصائل في بيانها، عن رفضها للتطبيع الذي يهدف لجعل الاحتلال الإسرائيلي، جزءًا طبيعياً في المنطقة، مؤكدة في الوقت ذاته، أنها لن تغفر لمن يفرط في تضحيات الشعب الفلسطيني وآلامه، ويسعى لكسب مصالح فئوية شخصية على حساب الحقوق والثوابت الفلسطينية.







فيما يلي نص البيان كما وصل..





تتواصل الاعتداءات الصهيونية بحق قضيتنا الفلسطينية، باستمرار المعارك البطولية التي يخوضها أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال الصهيوني، وتصاعد الاقتحامات الصهيونية للمسجد الأقصى، والتغول الاستيطاني لأراضي الضفة، والحصار الذي يلقي بظلاله على غزة منذ أكثر من ١٢ عاماً، وما زال الاضطهاد الظالم لأهلنا في مخيمات اللجوء بهدف الترحيل أو التوطين، في ظل حالة التهافت العربي للتطبيع مع الكيان، في محاولة بائسة لكي وعي الأمة الحرة.



فلقد تداعت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة للوقوف على المستجدات على الساحة الفلسطينية، وتؤكد على التالي:



أولاً: نؤكد لأسرانا الأبطال داخل السجون الصهيونية أنهم على رأس أولويات المقاومة وسننجز وعد التحرير قريباً بإذن الله، وندعو جماهير شعبنا لتصعيد الفعاليات المساندة لأسرانا الأبطال الذين يسطروا ملحمة البطولة في مواجهة ادارة السجون الصهيونية.



ثانياً: ندعو أهلنا في القدس والضفة والداخل المحتل للرباط في المسجد الأقصى والمقدسات الاسلامية تصدياً للاقتحامات الصهيونية المتزايدة، ولتصعيد المواجهة مع المحتل لإرباك حساباته.



ثالثاً: نتوجه بالتحية لأهلنا في مخيمات اللجوء في كل مكان ونخص بالذكر مخيمات لبنان الذين يتصدون لمحاولات تمرير صفقة القرن ، ونؤكد للعالم أجمع أن لاجئينا هم ضيوف في أماكن تواجدهم حتى التحرير الشامل بإذن الله وتحقيق العودة.



رابعاً: نؤكد على موقفنا الثابت في دعم استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق أهدافها كاملة، ونثمن جهود الهيئة الوطنية العليا لقيادة المسيرة ونبارك جهود أبناء شعبنا الحريصين على المشاركة الفاعلة في هذه المسيرة وتعزيز خيار المقاومة بكافة أشكالها.



خامساً: نؤكد على اهمية الالتزام بإرادة المجموع الوطني الفلسطيني والتي وردت في رؤية الفصائل الثمانية التي دعت الى اجراء انتخابات فلسطينية شاملة على مستوى الرئاسة والتشريعي لمن أراد والمجلس الوطني وعلى قاعد التوافق الوطني الذي يجعلها محطة لتجاوز الانقسام وتحقيق الشراكة الوطنية.



سادساً: نرفض التطبيع الذي يهدف لجعل الكيان الصهيوني جزءًا طبيعياً في المنطقة، ولن نغفر لمن يفرط في تضحيات شعبنا وآلامه ويسعى لكسب مصالح فئوية شخصية على حساب حقوقنا وثوابتنا.



سابعاً: ندعو جماهير الأمة للوقوف أمام مسؤولياتها بحق قضيتها المركزية فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته التي تدافع عن كرامة الامة ومقدساتها.الرحمة للشهداء .. والحرية للأسرى .. والشفاء العاجل للجرحى..فصائل المقاومة الفلسطينية



رام الله - دنيا الوطنأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، على أهمية الالتزام بإرادة المجموع الوطني الفلسطيني، التي وردت في رؤية الفصائل الثمانية، التي دعت إلى إجراء انتخابات فلسطينية شاملة على مستوى الرئاسة والتشريعي لمن أراد، والمجلس الوطني، وعلى قاعدة التوافق الوطني، الذي يجعلها محطة لتجاوز الانقسام وتحقيق الشاركة الوطنية.وقالت فصائل المقاومة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه: "نؤكد على موقفنا الثابت في دعم استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار؛ حتى تحقيق أهدافها كاملة، ونثمن جهود الهيئة الوطنية العليا لقيادة المسيرة، ونبارك جهود أبناء شعبنا الحريصين على المشاركة الفاعلة في هذه المسيرة، وتعزيز خيار المقاومة بكافة أشكالها".