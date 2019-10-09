مباحثات فلسطينية مصرية لزيادة التبادل التجاري وإقامة استثمارات مشتركة

وأكدا على أهمية إنشاء للجنة الاقتصادية الفلسطينية المصرية المشتركة، وتفعيل مجلس الأعمال المشترك، وتبادل بعثات رجال الأعمال للقاء نظرائهم في البلدين.



رام الله - دنيا الوطنأجرى وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، مباحثات مشتركة مع المسؤولين المصريين في مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة؛ لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين ودعم رؤية الحكومة الفلسطينية، في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.وبحث الجانبان إمكانيات إبرام اتفاقيات للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة من أجل تسهيل التجارة وزيادتها وتطويرها بين البلدين، واتفاقية لإنشاء وتطوير المناطق الصناعية والمناطق التكنولوجية الصناعية.وتناولت المباحثات، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني لزيادة التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والصناعية ومنتجات الثروات الحيوانية والثروات الطبيعية ذات المنشأ المحلي من والى الطرف الآخر، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم حركة الاستيراد والتصدير بين البلدين.وبحثا تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وإنشاء مشاريع استثمارية، ووضع خطة عمل مشتركة، تتضمن أوجه التعاون الاستثماري، كما تم التأكيد على أهمية الاستمرار في تنفيذ القرار رقم 200 الصادر عن القمة العربية المنعقدة بالقاهرة في العام 2000 والقاضي بتسهيل دخول المنتجات الفلسطينية، وإعفائها من دفع الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل.