وكيل وزارة الأوقاف يتفقد أعمال ترميم مسجد "الساطون" التاريخي بنابلس









رام الله - دنيا الوطنتفقد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، المراحل النهائية من أعمال ترميم مسجد "الساطون" في البلدة القديمة بمحافظة نابلس، والذي يعد من أقدم المساجد التاريخية والأثرية في فلسطين، وذلك قبيل افتتاحه الشهر المقبل بيوم ذكرى المولد النبوي الشريف.وكان أبو الرب، في تصريح وصل "دنيا الوطن" قد استهل جولته إلى محافظة نابلس بعقده اجتماعاً للجنة الأملاك العليا في الوزارة حيث ناقشت عدداً من المشاريع الوقفية التي تعمل الوزارة على إنشائها بالشراكة مع المجتمع المحالي لخدمة الفئات المحتاجة والفقيرة، وذلك التزاماً بخطة الحكومة في تمكين المواطن الفلسطيني.ورافق أبو الرب خلال جولته في المدينة وتفقده لمسجدي الانبياء والخضراء وأكاديمة القرآن الكريم، ومصنع الصفا للألبان التابعين لصندوق الزكاة الفلسطيني، مدير عام أوقاف نابلس محمد جهاد الكيلاني، ووفد من كبار موظفي الوزارة.وأوضح أبو الرب، أن هذه الترميمات هي المرحلة النهائية من أعمال الترميم بعد المرحلة الأولى التي تمت فيها مشاريع متعددة في مرافق داخلية للمسجد قبل نحو عام، وبهذه المناسبة نقدم شكرنا الجزيل إلى جميع الجهات التي دعمت وموّلت هذه المشاريع المهمة، التي تحفظ المساجد والمقدسات، وكذلك تحافظ على الإرث والتراث العمراني العثماني.