أبو مرزوق: التطبيع جريمة والرياضة ليست مبرراً





رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، موسى أبو مرزوق: إن التطبيع مع الاحتلال الصهيوني جريمة، مهما كان العنوان الذي يجري التعاون تحته.جاء ذلك، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وقبل أيام قليلة من زيارة تاريخية، سيقوم بها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لفلسطين، حيث سيلتقي في 15 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، نظيره الفلسطيني، على ملعب فيصل الحسيني بالرام، ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم.وأضاف: أن الضفة الغربية تحت الاحتلال، والسيادة عليها ليست للفلسطينيين، والدخول والخروج للفلسطينيين وضيوفهم عبر (الإسرائيليين).وتابع أبو مرزوق: أن العلاقة معهم تطبيع يضر بالقضية الفلسطينية، والرياضة وزيارة الأقصى الأسير ليست مبرراً.