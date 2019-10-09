الاحتلال يحكم على الأسير بدوان بالسجن (18 عاماً) وغرامة نصف مليون شيكل

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن محكمة (عوفر) العسكرية، حكمت على الأسير رائد محمد بدوان (57 عاماً) من قرية بدو شمال غرب مدينة القدس المحتلة، بالسجن (18 عاماً) وغرامة مالية قدرها نصف مليون شيكل.



وقالت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن الأسير بدوان المعتقل منذ 6 آب/ أغسطس 2015، قد حضر أكثر من 56 جلسة محاكمة منذ تاريخ اعتقاله، يعاني من عدة أمراض، إضافة إلى إصابته بأكثر من عشر رصاصات لحظة الاعتقال.



وذكرت الهيئة، أن الأسير بدوان، اعتقل بزعم الاحتلال تنفيذه عملية دهس في شارع 60 قرب سنجل شمال رام الله، حيث أطلقت قوات الاحتلال 12 رصاصة على سيارة بدوان، جميعها استقرت في جسده.



وأوضحت، أنه تم نقل الأسير بدوان الى وحدة العناية المكثفة بمستشفى (شعاري تسيدك)، أخرج الاحتلال خلالها ست رصاصات، وترك الستة الأخرى مستقرة في أنحاء عدة من جسده، كالرقبة والرأس والصدر واليد والظهر.



وأضافت الهيئة، أن الأسير بدوان يعاني من عدة أمراض مزمنة، كالقلب والضغط والسكري، ويقبع حالياً في سجن (عوفر).