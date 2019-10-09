دولي

وزير الدفاع التركي: الاستعدادات لعملية سوريا متواصلة

وزير الدفاع التركي: الاستعدادات لعملية سوريا متواصلة
الجيش التركي - ارشيف
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار: إن الاستعدادات وعمليات الانتشار المتعلقة بالعملية العسكرية التركية المزمعة في شمال شرق سوريا متواصلة.

وفي وقت سابق، قال مساعد للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إن القوات التركية، ستعبر الحدود السورية مع مقاتلي الجيش السوري الحر "قريباً"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن بلاده ليس لديها هدف في شمال شرقي سوريا، سوى القضاء على التهديد الذي يحدق بمواطنيها منذ أمد طويل، وإنقاذ السكان المحليين من أيدي "العصابات المسلحة".

أخبار ذات صلة

بسرعة 90 عقدة بحرية.. &#34;الثوري الإيراني&#34; يزيح الستار عن زوارق بحرية

بسرعة 90 عقدة بحرية.. "الثوري الإيراني" يزيح الستار عن زوارق بحرية

روحاني: تركيا لديها كل الحق في القلق بشأن حدودها الجنوبية

روحاني: تركيا لديها كل الحق في القلق بشأن حدودها الجنوبية

إيران تُجري مناورة عسكرية مُفاجئة شمال غرب البلاد

إيران تُجري مناورة عسكرية مُفاجئة شمال غرب البلاد

رئيس البرلمان التركي: لا قيمة لتهديدات ترامب

رئيس البرلمان التركي: لا قيمة لتهديدات ترامب

البيت الأبيض يرفض التعاون مع تحقيق مجلس النواب لعزل ترامب

البيت الأبيض يرفض التعاون مع تحقيق مجلس النواب لعزل ترامب

فيديو: آليات عسكرية تركية تتحرك نحو الحدود مع سوريا

فيديو: آليات عسكرية تركية تتحرك نحو الحدود مع سوريا

الولايات المتحدة توافق على تمويل بقيمة 400 مليون دولار لشبكة الطرق بالأرجنتين

الولايات المتحدة توافق على تمويل بقيمة 400 مليون دولار لشبكة الطرق بالأرجنتين

غوتيريش: الأمم المتحدة قد لا تتمكن من دفع رواتب موظفيها الشهر المقبل

غوتيريش: الأمم المتحدة قد لا تتمكن من دفع رواتب موظفيها الشهر المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

أزمة سد النهضة

أزمة سد النهضة

شؤون فلسطينية

شاب يُناشد أهل الخير: 300 دولار تُنقذني من السجن

شاب يُناشد أهل الخير: 300 دولار تُنقذني من السجن

مركز الميزان لحقوق الإنسان يأسف لاستمرار الاعتقالات السياسية بغض النظر عن تبريراتها

مركز الميزان لحقوق الإنسان يأسف لاستمرار الاعتقالات السياسية بغض النظر عن تبريراتها

المجلس التشريعي بغزة يُقر بالقراءة الأولى قانون العقوبات البديلة

المجلس التشريعي بغزة يُقر بالقراءة الأولى قانون العقوبات البديلة

فلسطين وأسبانيا يبحثان آفاق التعاون في المجال السياحي

فلسطين وأسبانيا يبحثان آفاق التعاون في المجال السياحي

هيئة الأسرى: السرطان ينهش جسد الأسير المُسن عروق وأسيرتان بوضع صحي صعب

هيئة الأسرى: السرطان ينهش جسد الأسير المُسن عروق وأسيرتان بوضع صحي صعب

&#34;الديمقراطية&#34;: غزو الحرم الإبراهيمي والعبث به سابقة خطيرة تنذر بمالا يحمد عقباه

"الديمقراطية": غزو الحرم الإبراهيمي والعبث به سابقة خطيرة تنذر بمالا يحمد عقباه

فصائل المقاومة: يجب الالتزام بانتخابات شاملة ولن نغفر لمن يُفرط بتضحيات شعبنا

فصائل المقاومة: يجب الالتزام بانتخابات شاملة ولن نغفر لمن يُفرط بتضحيات شعبنا

الحملة الشعبية الفلسطينية تُصدر بياناً للرأي العام رفضاً للتطبيع الرياضي

الحملة الشعبية الفلسطينية تُصدر بياناً للرأي العام رفضاً للتطبيع الرياضي

منوعات

زوجة حمادة هلال من دون حجاب ولا قبعة.. وموجة من الانتقادات القاسية

زوجة حمادة هلال من دون حجاب ولا قبعة.. وموجة من الانتقادات القاسية

لبلبة تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

لبلبة تتعرض لموقف محرج في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

فيفي عبده تُوجه رسالة لمحمد صلاح: &#34;تلاقيهم دافعينله&#34;

فيفي عبده تُوجه رسالة لمحمد صلاح: "تلاقيهم دافعينله"

معركة قضائية بين ممثلين أردنيين.. أمل الدباس تتهم جميل عواد بالطعن بشرفها

معركة قضائية بين ممثلين أردنيين.. أمل الدباس تتهم جميل عواد بالطعن بشرفها

&#34;عمري ما حسيت أنك مش أبويا&#34;.. كيف نعت هنا الزاهد طلعت زكريا؟

"عمري ما حسيت أنك مش أبويا".. كيف نعت هنا الزاهد طلعت زكريا؟

تفاصيل رحلة طارد الموت فيها طلعت زكريا لـ 12 عامًا

تفاصيل رحلة طارد الموت فيها طلعت زكريا لـ 12 عامًا

أحلام تستعرض حقيبتها المرصة بالماس.. وزوجها يرتفع ضغطه

أحلام تستعرض حقيبتها المرصة بالماس.. وزوجها يرتفع ضغطه

فنانة خليجية تصدم الجميع بشكلها وطريقة كلامها.. واتهام لها بعدم الوعي

فنانة خليجية تصدم الجميع بشكلها وطريقة كلامها.. واتهام لها بعدم الوعي

تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لعبدالمجيد عبدالله وقرار مفاجئ يقلق جمهوره

تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لعبدالمجيد عبدالله وقرار مفاجئ يقلق جمهوره

شاهد: آخر ظهور للفنان طلعت زكريا

شاهد: آخر ظهور للفنان طلعت زكريا

عربي

الخارجية السورية: السلوك &#34;العدواني&#34; لنظام أردوغان يُظهر بجلاء الأطماع التركية في أراضينا

الخارجية السورية: السلوك "العدواني" لنظام أردوغان يُظهر بجلاء الأطماع التركية في أراضينا

انسحاب القوات الإماراتية والسودانية من أكبر قاعدة عسكرية باليمن

انسحاب القوات الإماراتية والسودانية من أكبر قاعدة عسكرية باليمن

إعلان حالة النفير العام في شمال وشرق سوريا

إعلان حالة النفير العام في شمال وشرق سوريا

اليوم: توقعات بإعلان تشكيلة حكومية مغربية جديدة

اليوم: توقعات بإعلان تشكيلة حكومية مغربية جديدة