وزير الدفاع التركي: الاستعدادات لعملية سوريا متواصلة

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار: إن الاستعدادات وعمليات الانتشار المتعلقة بالعملية العسكرية التركية المزمعة في شمال شرق سوريا متواصلة.



وفي وقت سابق، قال مساعد للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إن القوات التركية، ستعبر الحدود السورية مع مقاتلي الجيش السوري الحر "قريباً"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن بلاده ليس لديها هدف في شمال شرقي سوريا، سوى القضاء على التهديد الذي يحدق بمواطنيها منذ أمد طويل، وإنقاذ السكان المحليين من أيدي "العصابات المسلحة".





رام الله - دنيا الوطن