الهندي: حماس سَتَضمن نتائج الانتخابات بغزة وسَنُسَلّم بنتائجها





وقال الهندي لقناة "دنيا الوطن": "هناك مبادرة للفصائل، آمل أن يكون لها صدى عند فتح والرئيس أبو مازن للخروج من المأزق"، لافتاً إلى أن القضية الفلسطينية تمر بظروف صعبة، مؤكداً أن حركته مع الانتخابات الشاملة، وليختار الشعب من يختاره، وسنسلم بنتائج الانتخابات.





وقال: "ما يطرح حالياً من انتخابات تشريعية دون الأخرى، هو أمر صعب ومجافٍ للواقع، ويجب أن يكون هناك انتخابات شاملة يشارك فيها الجميع، فماذا يعني أن يكون هناك انتخابات تشريعية، وبعدها بفترة رئاسية، ومجلس وطني إن أمكن".





وشدد على ضرورة أن يكون هناك جهات دولية تشرف على نزاهة هذه الانتخابات، مؤكداً أن حركته على استعداد لضمان نتائج الانتخابات في قطاع غزة.





وأكد أن حركة حماس ليس من وضع رؤية الفصائل ولا علاقة لها بها، وإنما صدرت من الفصائل الثمانية، مؤكداً أن الحركة وافقت على الورقة جملة وتفصيلاً، ولم تشارك في وضع بنودها.

رام الله - دنيا الوطنأكد سهيل الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن حركته، تؤكد أنه يجب أن تكون هناك انتخابات شاملة، وليست مجزأة.