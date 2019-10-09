شاهد: "دنيا الوطن" ترصد صيد "السلاطعين" من بحر غزة وطريقة تناولها













خاص دنيا الوطن- محمد عوضرصدت "دنيا الوطن"، طريقة صيد "السلاطعين" من بحر غزة، حتى مرحلة إعداده؛ ليكون وجبة مفضلة لدى عدد كبير من المواطنين.وخرج طاقم "دنيا الوطن" في جولة عايش من خلالها الصيادين والمواطنين، وكشف فيها عن كيفية اصطياد "السلاطعين" وطريقة شوائها قبل تناولها كوجبة مفضلة.