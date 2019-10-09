ديوان الفتوى والتشريع يُوقّع مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين الفلسطينيين







رام الله - دنيا الوطنوقع ديوان الفتوى والتشريع، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، ممثلاً برئيس الديوان المستشار إيمان عبد الحميد، ونقيب المحامين، جواد عبيدات، بحضور عضو مجلس النقابة، فادي عباس، ومسؤولة المكتب الفني، شيرين مصري، وبحضور نائب رئيس الديوان، ريم أبو الرب، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية، علام علي، ومدير التخطيط، راسم أصلان.وتهدف المذكرة، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" إلى تعزيز التعاون وتكامل الأدوار بين الطرفين، وتبادل الخبرات والمهارات القانونية، وإعداد وصياغة التشريعات، والتعاون المشترك في الدراسات والأبحاث المتخصصة، كما تعهد الطرفان على تنظيم ورش عمل ومؤتمرات ولقاءات قانونية مشتركة بين الطرفين، وتزويد النقابة بكافة أعداد الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية)، وكافة المنشورات القانونية التي تصدر عن الديوان.