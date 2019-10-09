شؤون فلسطينية

انطلاق حملة الحد الأدنى للأجور على رياض الأطفال والمدارس الخاصة في الخليل

انطلاق حملة الحد الأدنى للأجور على رياض الأطفال والمدارس الخاصة في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أطلق صباح اليوم الأربعاء، مدير مديرية عمل الخليل، محمد الشلالدة مع مدير دائرة التفتيش وحماية العمل في الخليل، حملة التفتيش على الحد الأدنى للأجور في مديرية عمل الخليل.

وقال الشلالدة: إن الحملة تأتي بناء على تعليمات وزير العمل الدكتور نصري أبو جيش، وسوف تشمل جميع محافظات الوطن، وبالتعاون مع وزارة المرأة بهدف التأكد من تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور على العاملات بشكل خاص والعاملين بشكل عام، وذلك بهدف مراقبة تطبيق قانون العمل الفلسطيني في المدارس
الخاصة، ورياض الأطفال، وسوف يتم فيها توجيه التوعية والإرشاد بأهمية الالتزام بالحد الأدنى للأجور.

وقالت غادة النتشة، مسؤولة ملف الأجور في مديرية عمل الخليل ورئيس قسم المنشآت التجارية بأنه سوف يتم اتخاذ الإجراءت القانونية في حق المخالفين، وإن هذه الحملة سبقها اجتماعات متعددة مع أصحاب المدارس الخاصة ورياض الأطفال للعمل على إنفاذ القانون.

بدوره، أكد مدير التفتيش وحماية العمل السيد بديع الدويك، بأن الحملة التي جاءت بناء على تعليمات الوزير أبو جش والإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، سوف تستمر حتى تاريخ 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 في جميع محافظات الوطن، ولكن هناك زيارات تفتيشية مستمرة لهذا القطاع وغيره من القطاعات، بهدف تحقيق العمل اللائق لجميع العاملات والعاملين، حيث تعتبر من أحد الوسائل المتبعة لتسليط الضوء على القطاعات التي تحتاج تركيزاً ومتابعة أكثر.

وتكون طاقم التفتيش من المفتش أشرف القواسمى، والمفتش إيمان العطاونة، والمفتش غادة النتشة، والمفتش عمرو عادي، والمفتش مي النتشة، ومدير التفتيش بديع الدويك.

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