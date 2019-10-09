الأزبط: يجب إطلاق يد المقاومة بالضفة الغربية رداً على ما يَجري بالأقصى



وشدد الأزبط، في تصريح وصل "دنيا الوطن" على أن الشعب الفلسطيني يعرف كيف يبدع بأشكال المقاومة والجهاد عبر العمليات الفردية أو المنظمة، لأن الهدف الذي يعمل له الجميع، هو تحرير فلسطين كل فلسطين، وتكون القدس عاصمة حرة لشعبنا، وقبلة للأمة الإسلامية والعربية.





رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق الرسمي لحركة المقاومة الشعبية، خالد الأزبط، في تعقيبه على اقتحام عشرات الإسرائيليين للمسجد الأقصى، أن مثل هذه الجرائم الإسرائيلية لا يمكن وقفها إلا عبر عمليات المقاومة المختلفة، وإطلاق يدها بالضفة؛ لتبدع في لجم الاحتلال ومستوطنيه عن سياسة العدوان المستمر على البشر والحجر والمقدسات.