"المالية" بغزة تصدر تنويهاً للموظفين بشأن الإجراءات والمعايير الخاصة بالاستفادة من المستحقات



وأشارت الوزراة لملاحظة أن الاستفسار والمراجعة عبر مندوبي الوزارات فقط، ولن يتم قبول أي طلبات بشكل مباشر من الموظفين.



وأعلنت وزارة المالية بغزة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، عن رزمة من التسهيلات الخاصة بالموظفين الحكوميين، عن طريق الاستفادة من مستحقات رواتبهم.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة المالية بغزة، تنويهاً بشأن الإجراءات والمعايير الخاصة بالاستفادة من المستحقات المالية.وقالت في منشور عبر موقع (فيسبوك): تنوه وزارة المالية لجمهورها الكريم، أنها ستعلن خلال أيام عن الإجراءات والمعايير الخاصة بالاستفادة من المستحقات المالية.