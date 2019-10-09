الشيوخي يدعو خطباء المساجد التركيز على الواجب الديني للتطوع بقطف ثمار الزيتون



واوضح الشيوخي ان حماية الارض والرباط والصمود فوقها في مواجهة برامج التهويد والاستيطان والتوسع العنصري والمصادرة واجب ديني ووطني واجتماعي واخلاقي وان حماية ارضنا ارض الرباط جزء من عقيدتنا الاسلامية السمحة .



واضاف الشيوخي ان حماية الشجرة ومنتوجها شكل من اشكال النضال والكفاح والنضال والجهاد والمقاومة من اجل حماية الارض وان محافظتنا على شجرة الزيتون بما ترمز له من صمود شعبنا فوق ارضه وبما تؤكده شجرة الزيتون التي عمرها اطول من عمر الاحتلال من حقوق دينية ووطنية وانسانية وتاريخية وتراثية لارضنا المغتصبة ولمقدساتنا الدينية التي يقوم الاحتلال بمحاولات تدنيسها والاعتداء عليها وعلى المصلين فيها ليل نهار وخصوصا في المسجد الاقصى والحرم الابراهيمي الشريف وما تتعرض له من تقسيم زماني ومكاني ضمن برامج التهويد .







رام الله - دنيا الوطندعا رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني ومستشار هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في منظمة التحرير الفلسطينية المهندس عزمي الشيوخي خطباء المساجد التركيز في خطبة الجمعة القادمة على الواجب الديني للتطوع والمساعدة في قطف ثمار الزيتون وحماية الارض ووتمكين ومساعدة المزارعين في جني محاصيلهم الزراعية وحماية المنتج الوطني وتمكين وتعزيز صمود المزارعين والمواطنين في اماكن سكناهم ومزارعهم فوق ارضهم وحماية المحاصيل الزراعية من جرائم جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين .