لجنة الانتخابات تجتمع مع أعضائها في مدينة غزة لبحث عقد الانتخابات العامة

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رام الله - دنيا الوطن

عقدت لجنة الانتخابات المركزية اجتماعاً لها في المقر العام بالبيرة، وعبر خدمة الربط التلفزيوني مع أعضائها في مدينة غزة يوم الثلاثاء.



وخلال الاجتماع أطلع الدكتور حنا ناصر، رئيس اللجنة، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" الأعضاء على ما ورد في اجتماعه مع الرئيس محمود عباس، يوم الاثنين، حيث كلف الرئيس لجنة الانتخابات المركزية بإجراء اتصالات مع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك للتباحث معهم حول الانتخابات العامة المزمعة التي تبدأ بانتخابات تشريعية، تتبعها انتخابات رئاسية.



وقررت اللجنة عقد سلسلة من الاجتماعات مع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر بدء أول هذه الاجتماعات يوم الأحد المقبل مع الأمناء العامين للفصائل في المقر العام للجنة بمدينة البيرة، قبل ان تتوجه إلى مدينة غزة؛ لعقد اجتماع مماثل مع الفصائل.