شؤون فلسطينية

أكثر من 17 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى منذ بداية العام

أكثر من 17 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى منذ بداية العام
رام الله - دنيا الوطن
أظهر تقرير إحصائي، أن ما يزيد عن 17 ألف مستوطن، تناوبوا على اقتحام المسجد الأقصى منذ بداية عام 2019.

وذكر التقرير أنه منذ مطلع العام كانون الثاني/ يناير الماضي وحتى شهر أيلول/ سبتمبر نفذ 17878 مستوطنا 206 اقتحامات للمسجد الأقصى.

ولفت إلى أن الاقتحامات، جاءت خلال 214 يوماً في ذات الفترة، مشيراً في ذات الوقت إلى أن شهري حزيران/ يونيو، وآب/أغسطس الماضيين، كانا الأكثر من حيث عدد المستوطنين المشاركين في الاقتحامات بواقع (3410) مستوطنين في كل منهما.

وأفاد بأن سلطات الاحتلال، أصدرت (225) قراراً تضمنت إبعاد مقدسيين عن المسجد الأقصى.

ومع حلول شهر تشرين الأول/ أكتوبر الحالي توالت اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، حيث اقتحم في اليوم الأول منه 74 مستوطنًا المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، منفذين جولات استفزازية بداخله.

وبالتزامن مع ذات اليوم ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مكتوب: إن "104 متطرفين اقتحموا المسجد الأقصى اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية".

وكذلك شهد اليوم الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر اقتحام 188 مستوطناً، اقتحموا باحات المسجد الأقصى في الفترة الصباحية، من جهة "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة الاحتلال منذ عام 1967.

وفي ذات السياق، أفادت مصادر مقدسية بأن 113 مستوطنًا اقتحموا الأقصى صباح السادس من تشرين الأول/ أكتوبر، من جهة باب المغاربة تحت حراسة أمنية إسرائيلية مشددة، أما دائرة الأوقاف، فرصدت قيام 121 مستوطنًا باقتحام ساحات المسجد الأقصى.

وفي اليوم التالي، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن شرطة الاحتلال، أغلقت باب المغاربة الذي تنفذ عبره الاقتحامات عادة، بعد سماحها لـ 72 مستوطناً، و45 طالباً يهودياً باقتحام الأقصى، مع توفير الحراسة المشددة لهم.

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