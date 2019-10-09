في مستشفى أريحا الحكومي.. عمليات بلا مشارط



وأشار إلى أن المستشفى يستقبل مرضى من جميع محافظات الضفة الغربية في بعض التخصصات كعمليات الجيوب الأنفية باستخدام المنظار، مضيفاً أن للمستشفى ميزة خاصة عدا عن وقوعها في منطقة سياسية حساسة، فهو الوحيد في محافظة أريحا التي يعبر منها سنوياً حوالي مليون ونصف مسافر، إضافة إلى أنها موقع سياحي مهم، يحتوي على قطاع أمني كبير.



وتابع العناني، أن المرضى في عمليات الجيوب الأنفية باستخدام المنظار، كانوا يحولون إلى خارج مراكز وزارة الصحة، لكن وبعد إدخال هذه الخدمة في مستشفى أريحا، جرى توطين الخدمة، فانعكس ذلك إيجاباً على المرضى وموازنة الوزارة، حيث كانت العملية الواحدة تكلف الوزارة خلال تحويلها ما بين 15 إلى 20 ألف شيكل، مضيفاً أنه تم إجراء حوالي 200 عملية جيوب أنفية باستخدام المنظار بنجاح باهر.





من جهته، قال رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى أريحا الحكومي، د. نمر أبو خليل: إن هذه العمليات الدقيقة جداً تعد خدمة نوعية في مراكز وزارة الصحة، حيث إنها لا تُجرى في الضفة الغربية إلا في مستشفى أريحا، وأحد المستشفيات

الأهلية فقط، موضحاً أن العمل جارٍ على تطوير قسم الأنف والأذن والحنجرة، وإدخال خدمات إضافية أخرى.





وأشار إلى أن مركز الدكتور ماريو للتدريب على جراحة المناظير داخل المستشفى، يُعتبر نقلة نوعية على صعيد الجراحة بالتنظير في فلسطين، فهو يدرب الأطباء على هذا النوع من الجراحات وكأنهم في عمليات حقيقية، وهو المركز الوحيد في فلسطين وتقريباً في المنطقة.



وأجرى مستشفى أريحا الحكومي منذ بداية العام الجاري 1243 عملية جراحية، واستقبل قسم الطوارئ فيه 35086 مريضاً و17040 مراجعاً للعيادات، فيما أجري في مختبر المستشفى 202748 فحصاً مخبرياً و3175 صورة طبقية، و24007 صورة أشعة، فيما استقبل قسم الولادة 756 مولوداً جديداً منذ بداية العام.

رام الله - دنيا الوطنفي مستشفى أريحا الحكومي الجديد، يمكن القول: إن الأطباء استغنوا عن المشارط في العمليات الجراحية، واستعاضوا عن ذلك بالتنظير.وتتميز العمليات باستخدام التنظير عن العمليات الجراحية التقليدية بأنها تقلل من فترة إقامة المريض في المستشفى، إضافة إلى تقليل احتمالية إصابته بالعدوى، والمضاعفات المصاحبة للعمليات، كما أن لها ميزة جمالية للمريض، حيث تكون العملية بلا ندوب ظاهرة كباقي العمليات.يقول مدير مستشفى أريحا، الدكتور ناصر العناني، في تصريح وصل "دنيا الوطن" إن الغالبية العظمى من العمليات الجراحية في المستشفى تُجرى بواسطة المنظار كعمليات الجيوب الأنفية الدقيقة والزائدة الدودية، والمرارة وعمليات النسائية كاستئصال الرحم.