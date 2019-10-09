شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل عدة شبان من سلوان والخليل

الاحتلال يعتقل عدة شبان من سلوان والخليل
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
جددت قوات الاحتلال، حملة اعتقالاتها في صفوف المواطنين في الضفة، حيث اعتقلت فجر اليوم عدة شبان من الخليل والقدس وداهمت مناطق ببيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة للاحتلال، اعتقلت الشابيْن ناصر عجاج، وتيسير أبو صبيح من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، كما تم استدعاء الصحفيتين ميساء أبو غزالة، وسندس عويس؛ لتوثيقهما انتهاكاته في المسجد الأقصى، إضافة إلى المعلمتين المقدسيتين خديجة خويص، وهنادي الحلواني لتسليمهن قرارات منع السفر.

إلى ذلك، تمكن شبان من إعادة بناء النصب التذكاري للشهيد محمد عبيد داخل قرية العيساوية بالقدس المحتلة، بعد أن هدمته قوات الاحتلال.

من جانب متصل، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الفتى محمد عبد الكريم أبو دية، بعد مداهمة وتفتيش منزل ذويه في منطقة صافا شمال الخليل.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز أثناء اقتحامه" بلدة نحالين" غرب مدينة بيت لحم.

أخبار ذات صلة

الاحتلال منع رفع الأذان 443 وقتاً في المسجد الإبراهيمي

الاحتلال منع رفع الأذان 443 وقتاً في المسجد الإبراهيمي

&#34;المالية&#34; بغزة تُعلن موعد صرف رواتب بدل المياومة

"المالية" بغزة تُعلن موعد صرف رواتب بدل المياومة

الأزبط: يجب إطلاق يد المقاومة بالضفة الغربية رداً على ما يَجري بالأقصى

الأزبط: يجب إطلاق يد المقاومة بالضفة الغربية رداً على ما يَجري بالأقصى

أبو ليلى: قرارات السلطة متناقضة وإنجاح الانتخابات يتطلب توافقاً وطنياً

أبو ليلى: قرارات السلطة متناقضة وإنجاح الانتخابات يتطلب توافقاً وطنياً

&#34;المالية&#34; بغزة تصدر تنويهاً للموظفين بشأن الإجراءات والمعايير الخاصة بالاستفادة من المستحقات

"المالية" بغزة تصدر تنويهاً للموظفين بشأن الإجراءات والمعايير الخاصة بالاستفادة من المستحقات

الشيوخي يدعو خطباء المساجد التركيز على الواجب الديني للتطوع بقطف ثمار الزيتون

الشيوخي يدعو خطباء المساجد التركيز على الواجب الديني للتطوع بقطف ثمار الزيتون

لجنة الانتخابات تجتمع مع أعضائها في مدينة غزة لبحث عقد الانتخابات العامة

لجنة الانتخابات تجتمع مع أعضائها في مدينة غزة لبحث عقد الانتخابات العامة

أكثر من 17 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى منذ بداية العام

أكثر من 17 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى منذ بداية العام

التعليقات

الدنيا حكايات

حرب أكتوبر المجيدة

حرب أكتوبر المجيدة

شؤون فلسطينية

الاحتلال منع رفع الأذان 443 وقتاً في المسجد الإبراهيمي

الاحتلال منع رفع الأذان 443 وقتاً في المسجد الإبراهيمي

&#34;المالية&#34; بغزة تُعلن موعد صرف رواتب بدل المياومة

"المالية" بغزة تُعلن موعد صرف رواتب بدل المياومة

الأزبط: يجب إطلاق يد المقاومة بالضفة الغربية رداً على ما يَجري بالأقصى

الأزبط: يجب إطلاق يد المقاومة بالضفة الغربية رداً على ما يَجري بالأقصى

أبو ليلى: قرارات السلطة متناقضة وإنجاح الانتخابات يتطلب توافقاً وطنياً

أبو ليلى: قرارات السلطة متناقضة وإنجاح الانتخابات يتطلب توافقاً وطنياً

&#34;المالية&#34; بغزة تصدر تنويهاً للموظفين بشأن الإجراءات والمعايير الخاصة بالاستفادة من المستحقات

"المالية" بغزة تصدر تنويهاً للموظفين بشأن الإجراءات والمعايير الخاصة بالاستفادة من المستحقات

الشيوخي يدعو خطباء المساجد التركيز على الواجب الديني للتطوع بقطف ثمار الزيتون

الشيوخي يدعو خطباء المساجد التركيز على الواجب الديني للتطوع بقطف ثمار الزيتون

لجنة الانتخابات تجتمع مع أعضائها في مدينة غزة لبحث عقد الانتخابات العامة

لجنة الانتخابات تجتمع مع أعضائها في مدينة غزة لبحث عقد الانتخابات العامة

أكثر من 17 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى منذ بداية العام

أكثر من 17 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى منذ بداية العام

منوعات

فيفي عبده تُوجه رسالة لمحمد صلاح: &#34;تلاقيهم دافعينله&#34;

فيفي عبده تُوجه رسالة لمحمد صلاح: "تلاقيهم دافعينله"

معركة قضائية بين ممثلين أردنيين.. أمل الدباس تتهم جميل عواد بالطعن بشرفها

معركة قضائية بين ممثلين أردنيين.. أمل الدباس تتهم جميل عواد بالطعن بشرفها

&#34;عمري ما حسيت أنك مش أبويا&#34;.. كيف نعت هنا الزاهد طلعت زكريا؟

"عمري ما حسيت أنك مش أبويا".. كيف نعت هنا الزاهد طلعت زكريا؟

تفاصيل رحلة طارد الموت فيها طلعت زكريا لـ 12 عامًا

تفاصيل رحلة طارد الموت فيها طلعت زكريا لـ 12 عامًا

أحلام تستعرض حقيبتها المرصة بالماس.. وزوجها يرتفع ضغطه

أحلام تستعرض حقيبتها المرصة بالماس.. وزوجها يرتفع ضغطه

فنانة خليجية تصدم الجميع بشكلها وطريقة كلامها.. واتهام لها بعدم الوعي

فنانة خليجية تصدم الجميع بشكلها وطريقة كلامها.. واتهام لها بعدم الوعي

تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لعبدالمجيد عبدالله وقرار مفاجئ يقلق جمهوره

تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لعبدالمجيد عبدالله وقرار مفاجئ يقلق جمهوره

شاهد: آخر ظهور للفنان طلعت زكريا

شاهد: آخر ظهور للفنان طلعت زكريا

ما قصة الملايين التي دفعها حسني مبارك لعلاج طلعت زكريا؟

ما قصة الملايين التي دفعها حسني مبارك لعلاج طلعت زكريا؟

وفاة &#34;طباخ الريس&#34;.. الكوميديا المصرية تفقد طلعت_زكريا

وفاة "طباخ الريس".. الكوميديا المصرية تفقد طلعت_زكريا

عربي

انسحاب القوات الإماراتية والسودانية من أكبر قاعدة عسكرية باليمن

انسحاب القوات الإماراتية والسودانية من أكبر قاعدة عسكرية باليمن

إعلان حالة النفير العام في شمال وشرق سوريا

إعلان حالة النفير العام في شمال وشرق سوريا

اليوم: توقعات بإعلان تشكيلة حكومية مغربية جديدة

اليوم: توقعات بإعلان تشكيلة حكومية مغربية جديدة

رئيس الوزراء المصري: لن نسمح للاحتجاجات بنشر الفوضى

رئيس الوزراء المصري: لن نسمح للاحتجاجات بنشر الفوضى