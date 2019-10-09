الاحتلال يعتقل عدة شبان من سلوان والخليل

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رام الله - دنيا الوطن

جددت قوات الاحتلال، حملة اعتقالاتها في صفوف المواطنين في الضفة، حيث اعتقلت فجر اليوم عدة شبان من الخليل والقدس وداهمت مناطق ببيت لحم.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوة للاحتلال، اعتقلت الشابيْن ناصر عجاج، وتيسير أبو صبيح من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، كما تم استدعاء الصحفيتين ميساء أبو غزالة، وسندس عويس؛ لتوثيقهما انتهاكاته في المسجد الأقصى، إضافة إلى المعلمتين المقدسيتين خديجة خويص، وهنادي الحلواني لتسليمهن قرارات منع السفر.



إلى ذلك، تمكن شبان من إعادة بناء النصب التذكاري للشهيد محمد عبيد داخل قرية العيساوية بالقدس المحتلة، بعد أن هدمته قوات الاحتلال.



من جانب متصل، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الفتى محمد عبد الكريم أبو دية، بعد مداهمة وتفتيش منزل ذويه في منطقة صافا شمال الخليل.



وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز أثناء اقتحامه" بلدة نحالين" غرب مدينة بيت لحم.