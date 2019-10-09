دولي

روحاني: تركيا لديها كل الحق في القلق بشأن حدودها الجنوبية

روحاني: تركيا لديها كل الحق في القلق بشأن حدودها الجنوبية
الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره التركي رجب طيب آردوغان
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني اليوم الأربعاء: إن تركيا لديها كل الحق في القلق بشأن حدودها الجنوبية.

يأتي ذلك في وقت يستعد فيه الجيش التركي، لعملية عسكرية في شمال سوريا، بهدف حماية حدودها الجنوبية.

وأضاف الرئيس الإيراني: "لتركيا الحق أن تقلق بشأن حدودها ونعتقد أن معالجة الأمر يجب أن تكون بطريقة مناسبة"، داعياً الحكومة التركية أن تعيد النظر في قرارها، بشأن العملية العسكرية وأن تتعامل بدقة وصبر، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).

من جهته، قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون: إن بلاده ليس لديها هدف في شمال شرقي سوريا سوى القضاء على التهديد الذي يحدق بمواطنيها منذ أمد طويل، وإنقاذ السكان المحليين من أيدي العصابات المسلحة.

جاء ذلك، في مقال للمسؤول التركي، نشرته صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، الثلاثاء، تحت عنوان "على العالم دعم الخطة التي أعدتها تركيا من أجل شمال شرق سوريا"، كما نقلت (الأناضول).

وأشار ألطون إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال اتصاله الهاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأحد، وافق على نقل قيادة العمليات ضد تنظيم الدولة لصالح تركيا.

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