مستشفى "الأندونيسي" يُجري أكثر من 98 ألف فحص مخبري ويصرف 230 وحدة دم

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد الأستاذ كايد أحمد، مدير مختبر مستشفى الأندونيسي، أن عدد الفحوصات التي أجراها المختبر خلال الربع الثالث من العام الحالي وصل إلى أكثر من (98) ألف فحص، فيما بلغ عددها منذ بداية العام (323397) فحصاً.



وذكر أحمد في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن عدد وحدات الدم التي تم جمعها حوالي (745) وحدة، بينما وحدات الدم و مشتقاته المصروفة للمرضى سجلت (1132) وحدة، إلى جانب صرف (230) وحدة دم ومشتقاته لمستشفيات بيت حانون وكمال عدوان.



وحول تطوير الخدمة، أوضح أحمد، أنه تم تركيب وتشغيل جهاز آلي لفحص تجلط الدم بشكل دقيق وسريع، كما وتم دمج قسم الميكروبيولوجي مع مختبر العيادة الخارجية، بعد استبدالها بغرفة الشبكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة المكان وتسهيل تقديم الخدمات المخبرية بين العاملين والمرضى، وتوحيد أقسام المختبر.



وأشار إلى إجراء العديد من التعديلات على برامج الحوسبة والأجهزة الطبية، وتفعيل تحديثات استخدام المضادات الحيوية وتفعيل بروتوكول زراعة العظام داخل المختبر، وتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك.



وأكد أحمد على رفع الجهوزية للتعامل مع الأحداث الطارئة من خلال المحافظة على رصيد دم متوازن، يلبي احتياجات المستشفى والمنطقة الجنوبية.



وتطرق خلال التقرير الربع سنوي، إلى تنظيم يوم علمي بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد، والبدء بحوسبة مخزن المختبر بما يشمل أقسام المستشفى وأقسام المختبر، إلى جانب المشاركة بإعداد الدليل الموحد لإجراء فحوصات الكيمياء.



ولفت إلى إجراء فحوصات الجودة الخارجية لمختبرات وزارته والخروج بنتائج لجميع المستشفيات مع حصول نتائج المختبر على أفضل وأدق النتائج، منوهاً إلى أنها تُجرى ثلاث مرات سنوياً على مستوى مستشفيات الوزارة، بالإضافة إلى تفعيل البحث العلمي وإجراء محاضرات علمية أسبوعياً داخل مكتبة المستشفى، وتدريب عدد من طلبة الكليات الجامعية التدريب الإلزامي الخاص بالتحاليل الطبية.