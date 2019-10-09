هيئة الأسرى: الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري ستة أشهر للأسير المضرب طارق قعدان

الأسير طارق قعدان

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، جددت الاعتقال الإداري للأسير طارق قعدان من محافظة جنين لمدة ستة أشهر.



ولفتت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" إلى أن أمر تجديد الاعتقال الإداري بحق الأسير قعدان، يأتي في ظل مواصلته إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (70) على التوالي؛ ضد اعتقاله التعسفي ودون أن يوجه له أي اتهام.



وحذرت الهيئة من تفاقم الوضع الصحي للأسير المضرب قعدان، والقابع في عزل (مشفى الرملة)، حيث يعاني من نقصان بالوزن وأوجاع في مختلف أنحاء الجسد، وعدم القدرة على المشي واصفرار شديد بالوجه.



وطالبت الهيئة في تقريرها، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين القابعين في سجون الاحتلال والبالغ عددهم ستة أسرى من بينهم الأسيرة هبة اللبدي المعزولة في (الجلمة) بظروف صعبة، ووضع حدٍ لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي.