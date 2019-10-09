شؤون فلسطينية

اشتية: تسهيل حياة أبناء شعبنا في غزة على رأس أولويات زيارتنا لمصر

اشتية: تسهيل حياة أبناء شعبنا في غزة على رأس أولويات زيارتنا لمصر
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء د. محمد اشتية، أن تسهيل حياة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وتوفير احتياجاتهم الأساسية من عناية صحية وكهرباء وسهولة الحركة، تقع على رأس أولويات زيارتنا إلى مصر.

وأضاف في لقاء مع أعضاء مجالس إدارة المؤسسات الفلسطينية العاملة بالقاهرة، وعدد من أبناء الجالية في مصر أمس الثلاثاء، أن المعاناة التي تعيشها غزة غير مسبوقة: حيث أن 95% من المياه غير صالحة للشرب، ونسبة البطالة وصلت إلى 55% والفقر إلى 72%، والكهرباء متوفرة لنحو ثماني ساعات فقط في اليوم.

وشدّد على أننا "سنبقى أوفياء لأبناء شعبنا أينما تواجدوا، وحرصاء على اكتمال المشهد الفلسطيني، وأساس هذا المشهد المصالحة الوطنية، مع التأكيد على أهمية دعوة السيد الرئيس إلى انتخابات عامة كمخرج لتوحيد شعبنا، وإعادة الإشعاع الديمقراطي له، كما كتب عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

ويقوم وفد وزاري كبير برئاسة اشتية، بزيارة للعاصمة المصرية القاهرة، حيث من المقرر أن يتم توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون مع الحكومة المصرية.

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