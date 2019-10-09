الإحصاء الفلسطيني يُطلق قاعدة بيانات خرائط الفقر 2017



ويأمل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وهو يقدم تجربة العمل هذه، أن تساهم في تعزيز فهم الباحثين وصانعي السياسات ومتّخذي القرارات لمعطيات ظاهرة الفقر النقدي في فلسطين، وأن يكون هذا الأطلس أداة فاعلة وقيّمة في رسم السياسات، ووضع الخطط التنموية والتطويرية للتجمعات الفلسطينية ولبناء البرامج لحماية المجتمع وتلبية احتياجاتهم ولاسيما الفقراء منهم.



وبين الجهاز أنه للوصول إلى قاعدة منصة البيانات (أطلس الفقر) يمكن الضغط على الرابط التالي:





http://www.pcbs.gov.ps/site/lang_en/1220/default.aspx





ويأتي هذا النشاط بهدف الاستفادة من البيانات المتاحة، فقد تم تقدير مؤشرات الفقر على مستوى التجمع من خلال الربط بين بيانات التعداد للعام 2017، وبيانات مسح إنفاق واستهلاك الأسرة للعام 2017، حيث تم اختيار المواضيع الدالّة على مؤشرات الفقر النقدي، التي مثلت بخرائط ضمن هذا الأطلس، وفقاً للتوصيات الدولية، وبما يتماشى مع الحالة الفلسطينية لتوضيح مسببات الفقر وأبعاده. تغطي هذه الخرائط بعض الخصائص الديموغرافية والاجتماعية للأسر والأفراد، وبعض الخدمات الصحية والتعليمية والمرافق العامة للتجمعات الفلسطينية.