شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني يُطلق قاعدة بيانات خرائط الفقر 2017

الإحصاء الفلسطيني يُطلق قاعدة بيانات خرائط الفقر 2017
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ضمن سياسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في نشر البيانات، باستخدام وسائل نشر حديثة، أطلق الجهاز قاعدة بيانات خرائط الفقر التفاعلية في فلسطين لعام 2017 (أطلس الفقر النقدي)، بهدف توفير مؤشرات تفصيلية حول الفقر على مستوى التجمع السكاني ممثلاً بالخرائط. 

ويأتي هذا النشاط بهدف الاستفادة من البيانات المتاحة، فقد تم تقدير مؤشرات الفقر على مستوى التجمع من خلال الربط بين بيانات التعداد للعام 2017، وبيانات مسح إنفاق واستهلاك الأسرة للعام 2017، حيث تم اختيار المواضيع الدالّة على مؤشرات الفقر النقدي، التي مثلت بخرائط ضمن هذا الأطلس، وفقاً للتوصيات الدولية، وبما يتماشى مع الحالة الفلسطينية لتوضيح مسببات الفقر وأبعاده. تغطي هذه الخرائط بعض الخصائص الديموغرافية والاجتماعية للأسر والأفراد، وبعض الخدمات الصحية والتعليمية والمرافق العامة للتجمعات الفلسطينية. 

ويأمل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وهو يقدم تجربة العمل هذه، أن تساهم في تعزيز فهم الباحثين وصانعي السياسات ومتّخذي القرارات لمعطيات ظاهرة الفقر النقدي في فلسطين، وأن يكون هذا الأطلس أداة فاعلة وقيّمة في رسم السياسات، ووضع الخطط التنموية والتطويرية للتجمعات الفلسطينية ولبناء البرامج لحماية المجتمع وتلبية احتياجاتهم ولاسيما الفقراء منهم.

وبين الجهاز أنه للوصول إلى قاعدة منصة البيانات (أطلس الفقر) يمكن الضغط على الرابط التالي:

http://www.pcbs.gov.ps/site/lang_en/1220/default.aspx

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