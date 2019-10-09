"المالية" بغزة تُعلن رزمة تسهيلات خاصة بالموظفين الحكوميين

أعلنت وزارة المالية بغزة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، عن رزمة من التسهيلات الخاصة بالموظفين الحكوميين، عن طريق الاستفادة من مستحقات رواتبهم.



وقالت في بيان عبر موقعها الإلكتروني (فيسبوك): إنه "رغم الظروف الصعبة والمعقدة التي تمر بها الوزارة، وتخفيفاً عن كاهل الموظفين، الذين يعملون ليل نهار بجهد وعزيمة، ويحافظون على مقدرات الوطن، واستجابة لمطالب نقابة الموظفين في القطاع العام، تعلن وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة عن رزمة من التسهيلات الخاصة بالموظفين الحكوميين عن طريق الاستفادة من مستحقات رواتبهم لدى الوزارة".





وقالت: إن رزمة التسهيلات تتضمن الموظفين المقبلين على الزواج، أو أحد أبناء الموظف والموظفة المُعيلة للأسرة، حيث

يصرف مبلغ 3000 شيكل من المستحقات للموظفين الذكور المقبلين على الزواج بشرط عدم إتمام الزفاف.



وأضافت: بالنسبة لخريجي الجامعات والكليات الجامعية، سواء كان الموظف نفسه أو الأبناء والزوجة، ستكون التسهيلات بقيمة 50% من الرسوم المتراكمة على الخريج وبحد أقصى 1000 شيكل، وفي حال زاد عدد الخريجين عن اثنين، للموظف نفسه، يتم صرف 50% من قيمة الرسوم المتراكمة وبحد أقصى 2500 شيكل.



وقالت وزارة المالية: إنه بالنسبة للطلاب الملتحقين بالكليات الجامعية، فيمكن للموظف نفسه الملتحق بمقاعد الدراسة أو ( الابن، الزوج والزوجة) والأخ والأخت بشرط الإعالة الاستفادة بما قيمته 1000 شيكل تصرف لمرة واحدة سنوياً.



وشدّدت على أنه بالنسبة لمصاريف الجنازة لأحد مُعالي الموظف، فإنه يصرف مبلغ 1000 شيكل من المستحقات المالية كمصاريف الجنازة لأحد مُعالي الموظف (الأب، الأم، الابن، الابنة، الأخ، الأخت).



وقالت وزارة المالية بغزة: إن الصرف لحالات العلاج، يتم وفق الآلية المتبعة حالياً من قبل لجنة العلاج، مع زيادة قيمة المبالغ التي ستصرف للموظف وهي للحالات التالية ( الموظف نفسه، الزوج أو الزوجة، الأبناء) وفي حالة الإعالة ( الأب، الأم، الأخ، الأخت).



وأضافت الوزارة: سنسعى جاهدين لتحسين نسبة صرف الراتب وزيادة أوجه الاستفادة من مستحقات الراتب، وفق ما يتوفر من إمكانيات تتيح ذلك، مع تقديرنا واعتزازنا بالموظف الذي يعمل خدمة للوطن والمواطن.

رام الله - دنيا الوطن