خمس إصابات في صفوف أفراد الأجهزة الأمنية جراء اشتباكات مخيم جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب الليلة الماضية، خمسة من أفراد الأجهزة الأمنية، بجروح خلال ملاحقتهم لخارجين على القانون في مخيم جنين.



واستنكر محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، هذا الفعل الذي وصفه بالمشين، الذي يتنافى مع عادات وتقاليد الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن من قام به يريد استمرار الفوضى في المحافظة بغية تحقيق مصالح ذاتية، وعرقلة الجهود المبذولة من قبل المؤسسة الأمنية لبسط الأمن، وسيادة القانون، وملاحقة والعابثين بأمن ومقدرات المواطنين.



وقال: إن هذا الفعل يتساوق مع سياسة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يحاول ضرب شعبنا وقيادته من خلال نشر الهلع، وتوتير الأوضاع، وبث صور من العنف والفوضى؛ لإيهام المواطنين أن الوضع خارج عن السيطرة.



وأكد الرجوب أن الجهود الأمنية وموقف أبناء الشعب الفلسطيني الرافض لكل صور العبث والفوضى، يجعلنا أكثر إصراراً على العمل الدؤوب والمستمر لتحقيق الأمن الداخلي، ومحاسبة كل الجناة؛ ليكون القانون فوق الجميع والأمن حالة دائمة.