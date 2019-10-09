انسحاب القوات الإماراتية والسودانية من أكبر قاعدة عسكرية باليمن

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت دولتا الإمارات العربية المتحدة، والسودان، صباح اليوم الأربعاء، عن سحب عدد كبير من الدبابات والعربات العسكرية التابعة لهما من عدن في اليومين الماضيين، فيما أعلن التحالف العربي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة إعادة التموضع.



ونقل موقع (روسيا اليوم)، عن مصادر، أن سحب الإمارات لقواتها من بعض المواقع بقاعدة "العند" بمحافظة لحج جنوبي اليمن، يأتي ضمن خطة إعادة تموضع، دون أن يكشف عن نقاط تمركزها الجديدة.



وذكرت وكالة (رويترز) في وقت سابق، أن الإمارات سحبت بعض قواتها من مدينة عدن، أمس الثلاثاء، في الوقت الذي يعمل فيه التحالف العربي على إنهاء صراع على السلطة بين الحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي.