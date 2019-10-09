إيران تُجري مناورة عسكرية مُفاجئة شمال غرب البلاد



ويشارك في المناورات، التي تجري بمحافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران، وحدات التدخل السريع والوحدات المتحركة الهجومية، بدعم من مروحيات طيران الجيش، وبحضور القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي.



وبحسب ما أشارت وكالة (فارس)، فإن أحد أهداف هذه المناورات، هو تقييم الجهوزية القتالية وسرعة المبادرة والتحرك، وتنقل الوحدات تحت شعار "هدف واحد رصاصة واحدة".



وكان الجيش الإيراني أجرى في نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، مناورات عسكرية بالاشتراك مع الحرس الثوري الإيراني، في مدينة بندر عباس، جنوب إيران، حيث تم الكشف عن رأس حربي جديد مركب على صواريخ "خرمشهر" بعيدة المدى، كما تم استعراض 18 صاروخاً باليستياً.

رام الله - دنيا الوطنانطلقت صباح اليوم الأربعاء، مناورات مفاجئة للقوات البرية الإيرانية، في شمال غرب البلاد، وفق ما أفادت به وكالة (فارس) للأنباء.