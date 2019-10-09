قيادي فلسطيني: الانتخابات العامة الحل للخروج من حالة الانقسام الحالية

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: إنه جرى التأكيد على أن الانتخابات العامة هي الحل للخروج من حالة الانقسام الحالية، مشيراً إلى أن الحل هو الاحتكام إلى شعبنا عبر صندوق الاقتراع.



وأضاف الأمين العام لـ (جبهة التحرير العربية): أنه لم يعد هناك ما نختلف عليه سياسياً، لاسيما وأن الجميع يرفض (صفقة القرن) والمخططات الأمريكية ضد قضيتنا، ولهذا فإن علينا أن نخرج بموقف موحد أمام العالم.

رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام لـ (جبهة التحرير العربية)، ركاد سالم، أنه تم الاتفاق خلال اجتماع الفصائل أمس، على ضرورة إجراء الانتخابات العامة، وأن يكون هناك فاصل زمني بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، على أن يتم بحث إجراء انتخابات المجلس الوطني، بمزيد من الإعداد والدراسة.