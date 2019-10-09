رئيس البرلمان التركي: لا قيمة لتهديدات ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، أن أنقرة لا تولي أي قيمة لتهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتدمير الاقتصاد التركي.



ونقلت وكالة (الأناضول) التركية عن رئيس البرلمان قوله: "نعتقد أن تصريحاته متعلقة بالسياسة الداخلية الأمريكية، وأنقرة لا تولي أي قيمة لهذا التهديد، ولا يمكن لأحد أن يهدد بلادنا".



وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد هدد في تغريدة على (تويتر)، أول أمس الاثنين، بتدمير اقتصاد تركيا في حال "تخطت الحدود".



وجاء ذلك على خلفية إتمام تركيا تحضيراتها لشن عملية عسكرية ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية بشمال شرقي سوريا.