كحيل: لجنة الانتخابات تبدأ لقاءاتها مع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني خلال أيام

وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: إنه بعد انتهاء اللقاءات والمشاورات في المحافظات الشمالية، ستقوم اللجنة بإرسال وفد إلى المحافظات الجنوبية للوقوف على متطلبات الفصائل والمؤسسات، وتقديم تلك المواقف للرئيس عباس لاستصدار مرسوم رئاسي، يحدد موعداً لإجراء

الانتخابات.



وكلّف الرئيس عباس، يوم الاثنين الماضي، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، باستئناف الاتصالات فوراً مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

رام الله - دنيا الوطنأكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، أن اللجنة ستبدأ لقاءاتها مع الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الوقوف على مشاركتها في الانتخابات العامة، التي دعا لها الرئيس محمود عباس قبل أيام.