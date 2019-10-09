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شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون المسجد الإبراهيمي لليوم الثاني على التوالي

مستوطنون يقتحمون المسجد الإبراهيمي لليوم الثاني على التوالي
مستوطنون في المسجد الإبراهيمي
رام الله - دنيا الوطن
يواصل المستوطنون استباحة المسجد الإبراهيمي باقتحامه لليوم الثاني على التوالي، بعد إخلائه من الحراس والسدنة والمصلين ظهر أمس.

وقال مدير عام المسجد الإبراهيمي، حفظي أبو اسنينة: إن المستوطنين، اقتحموا المسجد بدعم من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا فيه رقصات وصلوات وطقوس تلمودية للاحتفال بـ"عيد الغفران".

واعتبر في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، اقتحام المسجد الإبراهيمي استفزازاً لمشاعر المسلمين، ومساً خطيراً بحرمة المسجد، بهدف تهويده وتفريغ البلدة القديمة من الخليل من المواطنين.

وطالب أبو اسنينة العالمين الإسلامي والعربي، والمؤسسات الدولية، بتقديم الدعم للمسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة، وفضح ممارسات الاحتلال، وعلى رأسها (يونسكو) التي أدرجت البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي.

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