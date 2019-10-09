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مباشر | ما بين إجراء الإنتخابات وورقة الفصائل .. ما أقصر الطرق لإنهاء الإنقسام؟

عربي

إعلان حالة النفير العام في شمال وشرق سوريا

إعلان حالة النفير العام في شمال وشرق سوريا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في عين عيسى، النفير العام مع احتمال عملية عسكرية تركية في الساعات القليلة المقبلة.

وجاء في بيان من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في عين عيسى: "مع تصاعد وتيرة التهديدات وتحشد الجيش التركي ومرتزقته من السوريين المأجورين، الذين يسمّون أنفسهم بالجيش الوطني السوري، للهجوم على المناطق الحدودية لشمال وشرق سوريا، نعلن كإدارة ذاتية في شمال وشرق سوريا حالة النفير العام لمدة ثلاثة أيام على مستوى شمال وشرق سوريا، ونهيب بكافة إداراتنا ومؤسساتنا وشعبنا بكل مكوناته التوجه إلى المنطقة الحدودية المحاذية لتركيا للقيام بواجبهم الأخلاقي، وإبداء المقاومة في هذه اللحظات التاريخية الحساسة"، وفق البيان.

وأضاف البيان :" كما ننادي كافة أبناء شعبنا بكل مكوناته في كردستان، وكافة أرجاء العالم للقيام بواجبهم تجاه أرضهم وشعبهم في الداخل والقيام بالاحتجاجات والاعتصامات في كافة أماكن تواجدهم، وخاصّة في دول المهجر"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

كما حمّل البيان الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوربي، وروسيا، وكافة الدول والمؤسسات صاحبة القرار والتأثير في الشأن السوري "كامل المسؤولية الأخلاقية والوجدانية عن أي كارثة إنسانية تلحق بشعبنا في شمال وشرق سوريا".

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